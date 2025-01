FC Bayern München, Testspiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FCB im TV und Livestream?

Der FCB tritt für ein Testspiel in Österreich bei RB Salzburg an. Wo das Spektakel heute live im Free-TV und Livestream laufen wird, verrät Euch SPOX.

Nur noch wenige Tage bis zur Bundesliga-Fortsetzung und der FC Bayern München will noch einmal testen: Am Montag, den 6. Januar, reist das Team um Coach Vincent Kompany für ein Freundschaftsspiel zum österreichischen Spitzenklub RB Salzburg. Um 18 Uhr soll die Begegnung in der Red Bull Arena (Salzburg) angepfiffen werden.

Der gebürtige Salzburger Konrad Laimer trifft damit auf seinen Ausbildungsverein, für den er von 2007 bis 2017 die Fußballschuhe schnürte.

Doch wo läuft der Test des Rekordmeisters gegen RB Salzburg heute live im Free-TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antworten.