FC Bayern München, möglicher Gegner im Viertelfinale der Klub WM: Wann und gegen wen spielt der FCB in der nächsten Runde?

Auf wen könnte der FC Bayern im Viertelfinale der Klub WM treffen? SPOX erklärt den Turnierbaum!

Am Sonntag entscheidet sich, ob es der FC Bayern ins Viertelfinale der FIFA-Klub-WM schafft. Der deutsche Rekordmeister trifft in der Runde der letzten 16 Teams auf den brasilianischen Traditionsklub Flamengo aus Rio de Janeiro. Zwar gehen die Münchner als klarer Favorit in die Begegnung, die Elf von der Säbener Straße sollte allerdings gewarnt sein - Flamengo konnte sich in der Gruppe D den ersten Rang sichern und unter anderem den FC Chelsea bezwingen.

Auf wen die Bayern im Viertelfinale treffen könnten, erfahrt Ihr bei SPOX!