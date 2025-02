Der FC Bayern München ist in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Wer ist in der nächsten Runde der Gegner?

Am Dienstag, 18. Februar, haben die Münchner durch ein 1:1 gegen Celtic Glasgow die nächste Runde in der Champions League erreicht. Doch wer wartet in der Runde der letzten 16 auf den deutschen Rekordmeister?

Alle Infos zum nächsten Gegner und der Auslosung bekommt Ihr hier.