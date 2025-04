FC Bayern München, Meisterfeier: Wann feiert der FCB auf dem Balkon? Termin, Datum, Ort, Übertragung live im TV und Livestream

Die Bayern stehen kurz vor dem Gewinn der 34. Deutschen Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte. Wann die Meisterfeier stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Drei Spieltage stehen in der Bundesligasaison 2024/25 noch aus und der FC Bayern München steht mit komfortablen acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nächste Woche können die Schützlinge von Vincent Kompany mit einem Punkt in Leipzig vorzeitig ihre 34. Meisterschale klarmachen.

Wann ist eigentlich die Meisterfeier geplant?

SPOX hat für Euch die Antwort.