FC Bayern München, Kader und Aufstellung: Warum ist Harry Kane gegen RB Leipzig nicht dabei?

Warum fehlt Harry Kane den Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig? SPOX hat alle Infos!

Am Samstagnachmittag tritt der FC Bayern München zum Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig an. Das direkte Duell zwischen dem Tabellenfünften und -ersten dürfte sich für beide Mannschaften als wegweisende Partie darstellen. Während die Hausherren mit einem Sieg Anschluss an die Qualifikationsränge zur Champions League sind, können die Münchner in Leipzig als Deutscher Meister vom Feld gehen. Bei diesem Vorhaben muss der Tabellenprimus allerdings auf seinen Topstürmer Harry Kane verzichten.

SPOX verrät, warum der Engländer nicht im Aufgebot der Bayern steht!