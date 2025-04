Die Ausfallliste beim FCB ist lang, gegen Inter Mailand werden Neuer, Upamecano und Davies fehlen. Warum sind sie nicht dabei? SPOX weiß Bescheid.

Am Dienstag, den 8. April, empfängt der FC Bayern München Inter Mailand um 21 Uhr. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League wird der Ball zuerst in der Allianz Arena in München rollen. Eine Woche später spielen die Münchner in Mailand.

Die Antwort auf die Frage, warum Manuel Neuer, Dayot Upamecano und Alphonso Davies nicht dabei sind, hat SPOX für Euch.