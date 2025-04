FC Bayern München heute live bei Amazon oder DAZN? Dieser Sender zeigt / überträgt Real Madrid vs. FCB im Champions League Halbfinale Rückspiel im TV und Livestream

Der FC Bayern München ist im Halbfinale der Champions League für das Rückspiel zu Gast bei Real Madrid. Ob das Duell live bei Amazon oder bei DAZN gezeigt wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern München hat noch die Möglichkeit, die verkorkste Saison mit dem Gewinn der Champions League zu retten. Dafür müssen die Münchner zuallererst einmal am heutigen Mittwoch (8. Mai) im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid triumphieren. Das Hinspiel vor acht Tagen endete in München mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften haben also noch gute Chancen aufs Weiterkommen.

Einen kleinen Vorteil haben jedoch die Königlichen, da das Rückspiel heute im Madrider Bernabeu über die Bühne geht. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak pfeift das Duell um 21 Uhr an.