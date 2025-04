FC Bayern München, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Die Gegner des FC Bayern München in der Champions League-Ligaphase stehen fest. Hier erfahrt Ihr, gegen wen der deutsche Rekordmeister antreten muss, wann und wo die Spiele stattfinden und wie Ihr sie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Auslosung der neuen Champions-League-Phase ist zu Ende. So gut wie alle Fragen wurden heute im Grimaldi Forum in Monaco beantwortet. Als einer von fünf Bundesligisten nimmt auch der FC Bayern München diese Saison an der Königsklasse teil.

Im Folgenden liefern wir Euch die Infos zu den Gegnern des deutschen Rekordmeisters.