In zwei Wochen startet die neue Klub-WM in den USA. Doch woher stammen die Gegner des FC Bayern? SPOX liefert Euch alle Infos dazu.

Vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 kämpfen 32 Teams in den USA im neuen Format um den Titel bei der FIFA-Klub-WM. Der FC Bayern trifft in Gruppe C zunächst auf Auckland City FC und CA Boca Juniors. Doch aus welchen Ländern stammen die Gegner des Rekordmeisters?

