FC Bayern München, Fußball Testspiel: Wo läuft FCB vs. Grasshopper Zürich heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München und der Grasshopper Zürich treten heute in einem Testspiel gegeneinander an. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Bevor der FC Bayern München am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg in das Bundesliga-Geschehen einsteigt, misst sich der deutsche Rekordmeister am heutigen Dienstag (20. August) noch in einem Testspiel gegen den Grasshopper Zürich. Die Partie wird um 11.30 Uhr auf dem FC Bayern Campus in München angepfiffen.