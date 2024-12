"So blöd sind wir auch nicht": Bayern-Trainer Vincent Kompany scherzt wegen Sven Ulreich

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München hat über den Umgang mit der Sperre für Ersatzkeeper Sven Ulreich gescherzt.

Ulreich hatte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes während des Bundesliga-Topspiels als "Wichser" beleidigt. Der DFB sperrte ihn daraufhin dafür ein Spiel. Sportvorstand Max Eberl findet die Strafe "zu hart", wie er im Rahmen des Champions-League-Spiels gegen Aston Villa am Mittwoch betonte. Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde nun auch Kompany zu der Thematik befragt.

"Sie haben schon eine Antwort von Max bekommen", sagte der Trainer. "Da kann ich jetzt nichts anderes sagen, oder? So blöd sind wir auch nicht. Ich habe nicht im Detail geschaut, was Max gesagt hat. Wir wollen unsere Spieler unterstützen. Max, was hast du eigentlich gesagt?" Eberl, der neben ihm saß, erwiderte: "Ich fand es zu viel!" Kompany weiter: "Okay, es war zu viel. Ulle ist im Umgang mit seinen Mitspielern so wichtig, macht das fast jeden Tag 100-prozentig richtig. Wenn so jemand mal einen Fehler macht, dann haben Max und der Verein die richtige Entscheidung getroffen, dass wir ihn unterstützen."

Eberl übte im Zuge der Pressekonferenz noch harsche Kritik am TV-Experten Didi Hamann.