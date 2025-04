FC Bayern München: Tuchel verteidigt Harakiri-Aussagen - Update zu Sané und Davies

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom hat Thomas Tuchel seine Harakiri-Aussagen nach der Begegnung gegen den SC Freiburg verteidigt. Außerdem gab der Trainer des FC Bayern ein Update zur Personalsituation.

"Ich habe unsere Reaktion in der zweiten Halbzeit beschrieben. Wir haben zu emotional reagiert nach dem Führungstor. Da haben wir ein wenig den Kopf verloren", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz. "Der Wille war durch das ganze Spiel klar erkennbar. Die Strukturänderung, die wir in der Halbzeit umgesetzt haben, wurde sehr gut umgesetzt. Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt."

Gegen Lazio brauche es nun eine fehlerfreie Leistung, um das vorzeitige Aus zu verhindern. "Wir werden versuchen, aggressiver zu spielen. Wir werden mit mehr Überzeugung spielen müssen, über 90 Minuten. So wie in den ersten zehn, 15 Minuten in Rom. Wir müssen zielstrebig spielen. Dass es schwierig ist, das Spiel attraktiv zu gestalten, wenn jedes Tor die Entscheidung bringen kann, ist klar."

Dafür kann der FCB-Coach aller Voraussicht nach wieder auf Leroy Sané und Alphonso Davies zurückgreifen. "Alphonso Davies ist auf jeden Fall im Kader uns eine Alternative für morgen". Sané habe "schon lange nicht mehr schmerzfrei gespielt. Aber er kann wohl heute komplett trainieren. Wir gehen aus, dass er spielen kann."