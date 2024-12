FC Bayern München, Fußball Champions League: Wo läuft FCB vs. Dinamo Zagreb heute live im Free-TV und Livestream?

Los geht es in der Champions League für den FC Bayern, der Gegner heißt Dinamo Zagreb. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und Livestream.

Am heutigen Dienstag (17. September) hat der FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb Heimrecht. Dementsprechend wird in der Allianz-Arena in München gespielt, und zwar ab 21 Uhr.