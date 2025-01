FC Bayern München, Champions League Ligaphase: So qualifiziert sich der FCB direkt fürs Achtelfinale und muss nicht in die Playoffs

Die CL-Gruppenphase ist in vollem Gange und Bayern kämpft um den Einzug ins Achtelfinale. Gibt es noch Hoffnung für die Münchner? SPOX verrät es.

In der Bundesliga läuft es für den FC Bayern, der Rekordmeister hat zu alter Stärke zurückgefunden und steht wieder an der Tabellenspitze. In der Champions League ist das direkte Weiterkommen ins Achtelfinale aber noch nicht sicher.

Im Folgenden liefern wir Euch alle Infos zur aktuellen Situation rund um den FC Bayern in der Champions League.