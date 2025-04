FC Bayern München, Champions League Halbfinale: Wo läuft FCB vs. Real Madrid heute live im Free-TV und Livestream?

Im Halbfinale der Champions League geht es für den FC Bayern heute im Hinspiel in der Allianz Arena gegen Real Madrid zur Sache. Wo die Begegnung im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Auf nationaler Ebene lief es für den FC Bayern München in dieser Saison überhaupt nicht nach Plan. Im DFB-Pokal scheiterte man bereits in der zweiten Runde am 1. FC Saarbrücken und in der Liga musste man nach elf Jahren in Folge den Meistertitel an Bayer 04 Leverkusen abdrücken.

Immerhin kann man sich auf internationaler Ebene nicht beklagen. Die Gruppenphase meisterte man ohne große Probleme, in den K.o.-Runden wurden dann zunächst Lazio Rom und später der FC Arsenal aus dem Turnier gekickt.

Nun steht das Halbfinale gegen die Los Blancos aus Madrid an. Das Hinspiel findet am heutigen Dienstag, den 30. April 2024, um 21 Uhr statt, das Rückspiel dann eine Woche später.