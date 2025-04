FC Bayern München, Champions League Viertelfinale: Wo läuft FC Arsenal vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League begegnen sich heute der FC Arsenal und der FC Bayern München. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird in diesem Artikel erklärt.

Auf nationaler Ebene läuft es für den FC Bayern München überhaupt nicht nach Plan. Im DFB-Pokal ist man längst nicht mehr mit dabei und in der Liga droht man nach zwei Pleiten in Folge sogar der Verlust von Platz zwei. Tabellenführer Bayer Leverkusen liegt sechs Spiele vor Schluss bereits 16 Zähler in Front.

Immerhin kann man sich auf internationaler Ebene nicht viel beklagen. Die Gruppenphase meisterte man ohne große Probleme, im Achtelfinale schmiss man Lazio Rom raus und nun steht man im Viertelfinale gegen den FC Arsenal. Gegen die Gunners bestreitet der deutsche Rekordmeister am heutigen Dienstag, den 9. April, sein Hinspiel.

Um 21 Uhr geht es im Emirates Stadium in London los.