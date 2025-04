FC Bayern München, Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FCB im TV und Livestream?

Der FC Bayern München ist zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu Gast beim VfL Wolfsburg. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Bundesliga-Saison ist seit Freitag eröffnet, am heutigen Sonntag, den 25. August steigt auch der FC Bayern München ins Geschehen ein. Die Münchner, die unter der Woche den SSV Ulm im DFB-Pokal 4:0 besiegen konnten, treffen zum Liga-Auftakt auf den VfL Wolfsburg. Das Spiel wird um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg angepfiffen.