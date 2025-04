Der FC Bayern trifft in der Königsklasse erneut auf Inter Mailand. Wie könnten die Aufstellungen aussehen? Gibt es Ausfälle? SPOX verrät es Euch.

Der FC Bayern München steht am Mittwoch, dem 16. April, in der UEFA Champions League unter Zugzwang: Im Viertelfinal-Rückspiel trifft der deutsche Rekordmeister auswärts auf Inter Mailand. Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel ist das Weiterkommen gefährdet – die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany muss in der stimmungsvollen Atmosphäre des Giuseppe-Meazza-Stadions ein Comeback schaffen, um das Halbfinalticket doch noch zu lösen. Mit welchem Personal können die Bayern-Fans dabei rechnen?