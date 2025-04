FC Barcelona vs. Real Madrid, Uhrzeit und Start: Um wie viel Uhr beginnt der Clasico im Finale der Copa del Rey?

Im Finale der Copa del Rey stehen sich der FC Barcelona und Real Madrid gegenüber. Wann der Clasico angepfiffen wird, erfahrt Ihr hier.

Der FC Barcelona und Real Madrid liefern sich bereits in der Meisterschaft einen spannenden Zweikampf um den Titel. Doch auch in der Copa del Rey kämpfen die beiden Rivalen und erfolgreichsten Vereine des Landes um den Pokal. Am heutigen Samstag (26. April) ist es so weit.