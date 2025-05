FC Barcelona vs. Real Madrid, Clasico: Termin, Datum, Ort, Stadion, Uhrzeit, Schiedsrichter, letzte Duelle, Bilanz, Übertragung im TV und Livestream

Wann findet der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid statt? SPOX hat alle Infos zum Spitzenspiel in LaLiga!

Der Clasico gehört zu den bedeutendsten Fußballspielen der Welt. Ob in Liga, Pokal oder internationalem Geschäft, wenn der FC Barcelona gegen Real Madrid antritt, schaut die Fußballwelt gespannt auf das Spitzenduell der beiden Traditionsklubs. Diese Begegnung strotzt regelrecht vor Fußballtradition und hat die größten Spieler der Geschichte gegeneinander antreten lassen. Ob Christiano Ronaldo gegen Lionel Messi, David Beckham gegen Ronaldinho oder Günter Netzer gegen Johan Cruyff, die Rede ist von einem Kampf absoluter Legenden. In dieser Saison haben indes die Katalanen die Nase vorne: Die Mannschaft von Hansi Flick konnte den ewigen Rivalen nicht nur vor kurzem das Finale der Copa del Rey für sich entscheiden, sondern steht auch in der heimischen Liga mit vier Punkte vor dem ewigen Rivalen an der Tabellenspitze. Die Blaugrana sind demnach gut beraten, den kommenden Clasico zumindest nicht zu verlieren, um den Konkurrenten aus der Haupstadt auf Distanz zu halten. Die Königlichen hingegen müssen dringend einen Erfolg einfahren, um auf einen Punkt an den Tabellenprimus heranzurücken.

SPOX verrät Euch alle Infos zum Clasico!