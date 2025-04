FC Barcelona vs. Olympique Lyon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Finale der Frauen im TV und Livestream?

Im Finale der Frauen-Champions-League kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird hier erklärt.

Nur noch zwei Teams befinden sich im Kampf um den Titel der Frauen-Champions-League. Dabei handelt es sich um den Titelverteidiger FC Barcelona und um den Rekord-Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Die beiden Teams treten am heutigen Samstag, den 25. Mai, im Sam-Mames-Stadion in Bilbao gegeneinander an.

Barca sicherte sich das Finalticket mit einem 2:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel gegen den FC Chelsea. Lyon hatte weniger Probleme, gegen Paris Saint-Germain gewann man beide Spiele (5:3 insgesamt).