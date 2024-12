Hansi Flick: Im Barça-Stil ins "taffe" Bayern-Spiel

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona will sich und seinem Stil beim Wiedersehen mit seiner alten Liebe FC Bayern treu bleiben.

"Es ist wichtig, dass man seine Idee, wie man Fußball spielen möchte, durchzieht", sagte Flick vor dem Duell mit den Münchnern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League. Das bedeute für Barca, "den Gegner unter Druck zu setzen, aber auch unsere Tiefe gut zu verteidigen". Die Bayern folgen unter Trainer Vincent Kompany einem ähnlichen Ansatz, wie Flick weiß. "Sie haben eine sehr dominante Spielweise, üben sehr viel Druck aus auf den Gegner, spielen mit sehr viel Mut", sagte er und betonte: "Das war schon immer so bei Bayern München und ist in ihrer DNA." Sein Kollege Kompany, ergänzte Flick, leiste "hervorragende Arbeit".

Sein Team erwarte "ein taffes Spiel, aber wir sind bereit", meinte der ehemalige Bayern- und Bundestrainer. Die Münchner hätten "eine Top-Mannschaft mit herausragenden Spielern, aber das ist es, was meine Mannschaft möchte: Sich mit den Besten messen, deswegen sind wir da, deswegen spielen wir Fußball."

Da - das ist für Flick seit Saisonbeginn Barcelona, und der 59-Jährige schwärmte regelrecht von seiner neuen Heimat. "Ich bin hier total happy, ich mag die Menschen, ihre Leidenschaft, ihre Offenheit. Der Verein ist einfach grandios, es macht jeden Tag sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Das ist schön, aber auch eine Verpflichtung, alles zu geben."

Der FC Bayern werde selbstverständlich immer "etwas Besonderes in meiner Vita" bleiben, betonte Flick. "Das ist ein herausragender Verein, ich habe noch viele Bekanntschaften dort, Beziehungen zu Spielern und den Führungskräften. Es war eine super Zeit, die ich in guter Erinnerung habe." Flick gewann 2020 mit den Münchnern das Sextuple und verabschiedete sich 2021.