FC Augsburg vs. Schalke 04, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Runde im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 muss in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Augsburg ran. Bei SPOX gibt es die Infos zur Übertragung.

Im DFB-Pokal geht es wieder zur Sache, die 2. Runde steht an. Unter anderem stehen sich am heutigen Dienstag, den 29. Oktober, auch der FC Augsburg und der FC Schalke 04 gegenüber. Die Partie wird um 18 Uhr in der Augsburger WWK-Arena angepfiffen.