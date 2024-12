Der FC Augsburg empfängt Mainz 05 in der Bundesliga. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

Am heutigen Freitag, den 20. September, treten im Rahmen des 4. Spieltags in der Bundesliga der FC Augsburg und der 1. FSV Mainz 05 gegeneinander an. Um 20.30 Uhr ertönt in der WWK-Arena in Augsburg der Pfiff zum Anstoß.