FC Augsburg gelingt Befreiungsschlag - Tor von Tim Kleindienst reicht Borussia Mönchengladbach nicht

Der FC Augsburg hat in der Bundesliga einen dringend benötigten Sieg gefeiert und sich vorerst von den Abstiegsrängen distanziert. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup gewann zum Auftakt des sechsten Spieltags verdient mit 2:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach und feierte nach ihrem bisherigen Fehlstart mit nur vier Punkten aus fünf Spielen einen kleinen Befreiungsschlag.

Keven Schlotterbeck (39.) und der eingewechselte Alexis Claude-Maurice (65.) erzielten die Treffer für Augsburg, dem möglichen Neu-Nationalspieler Tim Kleindienst (72.) gelang für Gladbach nur der Anschluss.

"Das Wichtigste ist, dass wir heute drei Punkte geholt haben", sagte Schlotterbeck nach dem Spiel bei DAZN: "Mit dieser Mentalität, mit der Leidenschaft und diesem Feuer in den Augen. Well done."

Mit dem Sieg zog der durchaus mit Ambitionen in die Saison gestartete FCA in der Tabelle vorbei an den Gladbachern, deren Blicke sich nach nun vier Niederlagen aus den ersten sechs Saisonspielen vorerst nach unten richten dürften.

Beide Teams hatten verletzungsbedingt Wechsel vornehmen müssen. Bei Augsburg begann Steve Mounie für den am Knöchel lädierten Ruben Vargas, Gladbach-Trainer Gerardo Seoane setzte auf Tomas Cvancara als Ersatz für Nathan Ngoumou. Abgesehen davon setzten beide Mannschaften auf Kontinuität, zumindest personell.

Denn immerhin ein Trend setzte sich für den FCA nicht fort. Anders als an vier der bisherigen fünf Spieltagen überstanden die Ausgburger die Anfangsviertelstunde diesmal unbeschadet - und trauten sich nach Erreichen dieses Zwischenziels auch vermehrt in die Offensive.