FC Augsburg in den Europacup: So können die Schwaben noch in die Europa League oder Conference League kommen

Für den FC Augsburg steht am bevorstehenden 34. und letzten Spieltag in der Bundesliga noch einiges auf dem Spiel. Der Sprung auf die Europacup-Plätze liegt noch im Bereich des Möglichen. SPOX verrät, welche Ergebnisse es dafür am Samstag braucht.

Am Samstag, den 18. Mai, wird in der Bundesliga zum letzten Mal in dieser Saison um Punkte für die Meisterschaft gekämpft. Für viele Klubs geht es um nichts mehr, für andere jedoch schon. Auch der FC Augsburg kann noch etwas mitnehmen - nämlich einen Europacup-Platz.