Arsenal vergibt bei 2:2 gegen den FC Liverpool zu viele Chancen und ärgert sich über den Schiedsrichter

Das Topspiel in der Premier League zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool endet nach turbulenten 90 Minuten mit 2:2.

In der ersten Halbzeit kontrollierten die Gunners über weite Strecken das Spiel. Gleich zu Beginn der Partie ging der FC Arsenal durch Saka in Führung. Der FC Liverpool zeigte sich zunächst unbeeindruckt und glich in der Folge aus. Danach entwickelte sich nahezu ein Spiel auf ein Tor, in dem die Hausherren viele Chancen liegenließen aber nur mit einer knappen Führung in die Pause gingen.

Im zweiten Durchgang wachten die Liverpooler schließlich auf und sicherten sich dank Mohamed Salah kurz vor Schluss zumindest einen Punkt. Für Umut beim FC Arsenal sorgte nach dem Ende der Partie Schiedsrichter Antony Taylor, der kurz vor dem Abpfiff das vermeintliche 3:2 für die Gunners zurücknahm.