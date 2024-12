Nations League: Zehn Spanier siegen gegen die Schweiz, Cristiano Ronaldo rettet Portugal - Fallrückziehertor von Yussuf Poulsen bei zweitem Sieg von Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen

Fast 70 Minuten in Unterzahl, dennoch gewonnen: Fußball-Europameister Spanien hat mit einem Kraftakt seinen ersten Sieg in der neuen Nations-League-Saison geholt. Der Titelverteidiger entschied ein turbulentes Spiel in der Schweiz mit 4:1 (2:1) für sich und verbuchte am Sonntag ebenso wie Portugal, Dänemark, Kroatien und die Slowakei drei Punkte.

Die Spanier trotzten bei ihrem Sieg der frühen Roten Karte gegen Robin Le Normand (21.). Zum Zeitpunkt des Platzverweises lag das Team von Erfolgstrainer Luis de la Fuente, das zum Auftakt in Serbien nur 0:0 gespielt hatte, dank schneller Treffer von Joselu (4.) und Fabian (14.) bereits mit 2:0 vorne. Dann aber stoppte Le Normand den Ex-Gladbacher Breel Embolo per Notbremse, und das Spiel kippte zunächst. Mehr als Zeki Amdouni (42.) war für die Eidgenossen aber nicht drin - stattdessen erhöhten Fabian (77.) und Ferran Torres (80.) sogar.

Nachbar Portugal gewann derweil dank eines späten Treffers von Cristiano Ronaldo sein Heimspiel gegen Schottland mit 2:1 (0:1). Zur Pause lag der Gastgeber in Lissabon nach einem Treffer von Scott McTominay (7.) noch zurück. Dann kam Ronaldo - und das Spiel kippte. Erst glich Bruno Fernandes (54.) aus, in der 88. Minute gelang Ronaldo gar noch das 901. Tor seiner Karriere zum Sieg.

Ein anderer Altstar trug sich am Sonntag ebenfalls in die Torschützenliste ein: Routinier Luka Modric (38) erzielte bei Kroatiens 1:0 (0:0)-Sieg gegen Polen mit Robert Lewandowski das einzige Tor der Partie.

Grund zum Jubeln hatte auch Co-Trainer Lars Knudsen vom FC Augsburg, der auch sein zweites Spiel als Verantwortlicher der dänischen Nationalmannschaft gewannen. Die Dänen, bei der EM noch im Achtelfinale an Deutschland (0:2) gescheitert, bezwangen Serbien am Sonntag mit 2:0 (1:0) und liegen in der Gruppe A4 der Nations League mit sechs Punkten weiter vor Europameister Spanien.