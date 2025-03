FA Cup, Übertragung Viertelfinale: Warum werden die Spiele von Manchester City und Co. heute nicht live im TV und Livestream gezeigt?

Das Viertelfinale im legendären FA Cup steht an. SPOX erklärt, warum die Spiele von Manchester City und Co. nicht live gezeigt werden!

Der FA Cup ist der wohl legendärste Pokalwettbewerb des Weltfußballs. Im Mutterland des Fußballs wird dem Gewinn der Trophäe eine enorme Bedeutung beigemessen, und auch in Deutschland erfreut sich das Turnier einer großen Beliebtheit unter den Fußballfans. Acht Teams kämpfen darum, den Traum des Titels weiterhin aufrechtzuerhalten. Am Samstag finden bereits die ersten beiden Begegnungen zwischen dem FC Fulham und Crystal Palace sowie Brighton & Hove Albion und Nottingham Forest statt. Am Sonntag werden zwischen Preston North End und Aston Villa sowie dem AFC Bournemouth und Manchester City die letzten Tickets für das Halbfinale vergeben. Doch leider wird den Zuschauern in Deutschland keine Möglichkeit geboten, die Viertelfinalspiele live zu verfolgen.

SPOX verrät, warum die Begegnungen nicht gezeigt werden!