FA Cup, Übertragung Halbfinale: Warum werden die Spiele von Manchester City und Aston Villa nicht live im TV und Livestream gezeigt?

Das Halbfinale im FA Cup steht an. Die Spiele werden jedoch nirgends übertragen. Warum, erfahrt Ihr hier.

Am diesem Wochenende geht es im FA Cup wieder so richtig zur Sache, wenn das Halbfinale des prestigeträchtigen Pokals ansteht. Zuerst standen sich am Samstag, den 26. April, Crystal Palace und Aston Villa gegenüber. Am Sonntag kriegt es Manchester City mit Nottingham Forest zu tun.

Eine Übertragung wird es jedoch zu beiden Spielen nicht geben. Im folgenden Absatz der Grund dafür.