FA Cup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Runde mit FC Liverpool, Manchester City, United, Arsenal und Co. im TV sowie Livestream?

Der älteste Pokalwettbewerb des Fußballs geht in die nächste Runde. Doch wo kann man die Spiele von Arsenal, United, City und Co. sehen?

Am heutigen Freitag, 10. Januar, geht die dritte Runde des FA Cups weiter. Auch in dieser frühen Phase des Wettbewerbs kommt es schon zu einigen Duellen zwischen großen Namen und Vereinen, unteranderem treffen am Sonntag Arsenal und Manchester United in London aufeinander.

Wo Ihr die Duelle heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfährt Ihr hier.