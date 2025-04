FA Cup, Finale: Wo läuft Manchester City vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream?

Das FA-Cup-Finale zwischen Manchester City und Manchester United steht an. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spektakel live im Free-TV und Livestream sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

Zum Abschluss der Fußballsaison in England bestreiten Manchester City und Manchester United am heutigen Samstag, den 25. Mai, das Finale des FA Cups. Der Anpfiff zum Stadtderby ertönt um 16 Uhr, als Spielstätte dient das legendäre Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London.

Die beiden Duelle in der Liga gewann Meister City klar mit 3:0 und 3:1.