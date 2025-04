"Extrem bitter": Joshua Kimmich reagiert auf Verletzungsschock beim FC Bayern München

Der FC Bayern wird länger auf João Palhinha verzichten müssen. Laut Mannschaftskollege Joshua Kimmich ist das für den Portugiesen besonders bitter.

Joshua Kimmich hat sich zum verletzungsbedingten Ausfall von Teamkollege João Palhinha beim FC Bayern München geäußert.

"Das ist extrem bitter für ihn, aber auch für uns als Mannschaft. Ich finde, er hat sich in den letzten Spielen extrem stabilisiert, hat seine Sache gut gemacht und war ein wichtiger Faktor, dass wir die Spiele erfolgreich gestalten konnten", erklärte Kimmich im Anschluss an das 1:1-Remis der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn.

Gleichzeitig müsse der FC Bayern mit einer derartigen "Qualität im Kader" den Ausfall des Portugiesen auffangen können. "Trotzdem tut uns jeder Verletzte weh. Wenn man sieht, wie viele Spieler wir haben, die lange ausfallen, ist das schon extrem bitter", so der 29-Jährige.

Palhinha hatte sich bei der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren zugezogen. Erst am gestrigen Dienstag bestätigte der deutsche Rekordmeister, dass der Mittelfeldspieler "wochenlang" ausfallen wird. Eine Rückkehr noch in diesem Jahr ist somit unwahrscheinlich.