Ex-Mitspieler vom BVB würde sein "Haus dafür geben", dass Jude Bellingham den Ballon d'Or gewinnt

Thomas Meunier, Ex-Mitspieler von Jude Bellingham beim BVB, ist der Meinung, dass der Mittelfeldstar von Real Madrid den Ballon d'Or gewinnen sollte.

"Jude ist sensationell - ich würde mein Haus dafür geben, dass er den Ballon d'Or gewinnt", erklärte Meunier gegenüber Téléfoot. Nach Meinung des belgischen Nationalspielers habe der Engländer ein herausragendes erstes Jahr für Real Madrid absolviert, weshalb er die Auszeichnung letztlich auch verdient habe.

Als großer Favorit auf den am Montag verliehenen Preis wird Bellinghams Teamkollege Vinícius Júnior gehandelt. Der Brasilianer steuerte im vergangenen Jahr 24 Tore und elf Assists in 39 Pflichtspielen für die Königlichen bei. Auch in dieser Saison steht er bereits bei acht Treffern und sieben Vorlagen in 15 Einsätzen.

Diesbezüglich sprach sich auch Aurélien Tchouaméni für eine Auszeichnung des Offensivspielers aus: "Er hat im Champions-League-Finale ein Tor geschossen und im Halbfinale gegen Bayern München eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, daher denke ich, dass er die besten Chancen hat."