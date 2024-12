Ex-Bundesligastar sorgt für Tumult, Trainer rausgeschmissen: Premier-League-Klub am Tiefpunkt

Wolverhampton steckt im Abstiegskampf. Nach der nächsten bitteren Pleite dreht Cunha durch, tags darauf fliegt der Coach.

Der ehemalige Bundesligastürmer Matheus Cunha hat nach der 1:2-Niederlage im Premier-League-Spiel mit Wolverhampton gegen Ipswich Town am Samstag für einen handfesten Eklat gesorgt.

Das Kellerduell eskalierte in der Schlussphase auf dramatische Art und Weise, nachdem Jack Taylor in der vierten Minute der Nachspielzeit dafür sorgte, dass Ipswich in Wolverhampton noch mit 2:1 gewann. Kurz darauf wurde die Partie abgepfiffen, Tumulte und Handgemenge entstanden - mittendrin: Ex-Leipzig- und Hertha-Profi Matheus Cunha.