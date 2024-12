Europa League, Übertragung heute bei Sky oder RTL: Wo läuft welche Partie am 3. Spieltag live im Free-TV und Livestream?

In der Europa League geht es heute am 3. Gruppenspieltag rund. Bei welchem Anbieter welches Spiel läuft, verraten wir Euch hier.

In der Europa League wird am heutigen Donnerstag, 24. Oktober, in 16 Partien der Gruppenphase um wichtige Punkte gespielt. Mit Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim sind auch zwei deutsche Teams im Einsatz. (Die Live-Spielstände aller Spiele findet Ihr bei uns auf der Website)