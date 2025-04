Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Halbfinale Rückspiele im TV und Livestream?

In der Europa League werden heute die Halbfinal-Rückspiele absolviert. SPOX verrät, wer die beiden Partien live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nachdem in der vergangenen Woche in der Europa League die Halbfinal-Hinspiele absolviert wurden, geht es am heutigen Donnerstag (9. Mai) weiter mit den entscheidenden Rückspielen. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Bayer Leverkusen empfängt nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel die AS Rom zu Hause in der BayArena, während Atalanta Bergamo und Olympique Marseille (Hinspielergebnis: 1:1) in Italien aufeinander treffen.

In beiden Partien geht es also um ein Ticket für das Finale am 22. Mai in Dublin.