Europa League, Auslosung für das Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im Free-TV und Livestream?

In der Europa League wird heute das Achtelfinale ausgelost. SPOX verrät, wie Ihr live mit dabei sein könnt.

Nachdem die Playoffs vorüber sind, steht der Auslosung des Europa-League-Achtelfinals nichts mehr im Weg. Die Ziehung findet am heutigen Freitag, den 21. Februar, direkt im Anschluss an die Champions-League-Auslosung im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) statt. Um 13 Uhr geht es los.

Mit Eintracht Frankfurt ist nur noch ein Bundesligist mit dabei. Die SGE hat sich als Tabellenfünfter direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Die TSG Hoffenheim hingegen ist ausgeschieden.