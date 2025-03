Espanyol vs. FC Barcelona heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Barca im Derby bei der Copa Catalunya im TV und Livestream?

Wo ist das Testspiel-Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona zu sehen? SPOX hat alle Infos!

Am Mittwochabend trifft Espanyol Barcelona im Halbfinale der Copa Catalunya auf dem heimischen Trainingsgelände im kleinen Stadion Ciutat Esportiva Dani Jarque auf den großen Stadtrivalen FC Barcelona. Alle Zuschauer erwartet eine spannende Begegnung der beiden Traditionsvereine aus der Hauptstadt Kataloniens. Die Vorzeichen dürften vor der Begegnung des altehrwürdigen Landespokals wie gewohnt deutlich sein. Während der FCB in der spanischen La Liga von der Tabellenspitze grüßt, steht Espanyol tief in der unteren Tabellenhälfte und kämpft um den Klassenerhalt.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Derby live verfolgen könnt!