Es würde ihm die Welt bedeuten! Santi Cazorla könnte seiner dramatischen Karriere eine märchenhafte Krone aufsetzen

Santi Cazorla ist Fußball pur und will für seine Leidenschaft eigentlich gar kein Geld mehr. Krönt er seine turbulente Karriere?

Die Haare an den Seiten schon ziemlich vollständig ergraut, der Blick aber so fokussiert wie eh und je. Als sich Santi Cazorla vergangene Woche kurz nach der Halbzeitpause im Halbfinalrückspiel der LaLiga-Aufstiegsplayoffs gegen UD Almeria den Ball zum Freistoß zurecht legte, lag etwas Magisches in der Luft. Cazorla schaute noch einmal in Richtung Mauer, dann nahm er Anlauf. Ein paar Schritte später zirkelte er den Ball wuchtig und messerscharf präzise ins Torwarteck. Ein schlitzohriger Treffer voller fußballerischer Klasse, der den mittlerweile 40-Jährigen so schön verkörperte. Und der Oviedo in freudiger Ekstase versinken ließ.

Cazorla, erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, hatte mit seinem wundervollen Freistoß das 1:1 erzielt. Dabei blieb es bis zum Ende und das reichte Oviedo. Denn das Hinspiel in Almeria hatte man 2:1 gewonnen und zog damit ins Playoff-Finale ein, darf von der lange ersehnten Rückkehr in Spaniens höchste Spielklasse träumen. "Mit Oviedo aufzusteigen, wäre für mich gleichbedeutend mit dem Gewinn der ersten Europameisterschaft", sagte Cazorla, der mit Spanien 2008 und 2012 die EM gewann.

Sollte der Aufstieg tatsächlich gelingen, wäre es das vielleicht letzte Kapitel einer turbulenten - ja gar dramatischen - Karriere, die wohl noch höher hinaus hätte führen können, wenn Cazorla nicht so unglaublich großes Verletzungspech gehabt hätte.