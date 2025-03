"Es reicht": Rapper Samra feuert wegen "Doppelmoral" gegen Toni Kroos und die Icon League

Seine kurzfristige Ausladung bei der Icon League sorgt bei einem Rapper für viel Frust - und den zeigt er in einem langen Post.

Rapper Samra hat sich enttäuscht und verärgert über seine kurzfristige Ausladung bei der von Toni Kroos gegründeten Icon League gezeigt und Vorwürfe an den ehemaligen deutschen Nationalspieler gerichtet. Samra sollte eigentlich am ersten Matchday am Montag in Düsseldorf performen, doch nur wenige Stunden vor dem Event folgte seinen Angaben zufolge die Absage, die von Kroos persönlich gekommen sei.