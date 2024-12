"Es muss eine Grenze geben": Manchester-City-Star Manuel Akanji stellt Sinnfrage

Statt die Zahl der Spiele zu reduzieren, müssen Topspieler immer mehr Partien absolvieren. Manuel Akanji schlägt Alarm.

Manchester Citys Abwehrspieler Manuel Akanji hat wegen des immer umfangreicheren Pensums an Spielen, das ihm und seinen Kollegen zugemutet wird, große Bedenken geäußert.

Der ohnehin schon enge Terminkalender wird für Champions-League-Mannschaften nach der Reform der Königsklasse noch enger. Mindestens zwei weitere Spiele kommen oben drauf, wenn man den Umweg über die Playoffs in die K.o.-Phase gehen muss sind es sogar vier zusätzliche Partien.

Hinzu kommt die aufgestockte Klub-WM im Sommer 2025 (15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA), an der 32 Vereine teilnehmen und für die City bereits qualifiziert ist.

"Es ist so hart", wird Akanji hinsichtlich der vielen Spiele von mehreren englischen Medien zitiert. "Man muss ja nicht nur an die aktuelle, sondern auch an die nächste Saison denken. Sagen wir mal, wir gewinnen die Meisterschaft oder den Pokal und erreichen dann das Finale der Klub-WM - drei Wochen später steht schon wieder der Community Shield (englischer Supercup, d. Red.) an. Wann sollen wir Urlaub machen?"