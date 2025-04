"Es ist seine Meinung": Englands Nationaltrainer äußert sich zu Mitspieler-Kritik von Harry Kane

Nach der Kritik von Harry Kane hat Lee Carsley die neun Ausfälle in Englands Kader für die Spiele in der Nations League verteidigt.

Nach der Kritik von Englands Kapitän Harry Kane an den vielen Absagen für die Spiele in der Nations League hat Three-Lions-Interimstrainer Lee Carsley mit einer gemäßigten Sichtweise reagiert und die physischen Anforderungen an die Spieler im Herbst betont.

"Es ist seine Meinung", sagte Carsley zu Kanes Äußerungen. "Ich kann mich nur mit dem befassen, was vor uns liegt. Der November ist ein schwieriges Zeitfenster. In der Vergangenheit hatten wir acht bis neun Absagen. Es ist definitiv die Phase der Saison, in der Müdigkeit und kleine Verletzungen eine Rolle spielen. Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit für die anderen Spieler, die nicht im Kader waren. Jetzt ist ihre Chance."