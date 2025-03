"Es ist schon mal gar nicht in der Bayern-DNA": Max Eberl stellt vor Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen eine Forderung

Eberl warnt davor, Leverkusen trotz des Drei-Tore-Polsters im Rückspiel der Champions League auf die leichte Schulter zu nehmen.

Mit dem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat sich der FC Bayern München eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (21 Uhr in Leverkusen) gesichert. Bayern-Sportvorstand Max Eberl warnt jedoch eindringlich davor, die Werkself deswegen zu unterschätzen und will von einem Verwalten des Ergebnisses nichts hören.