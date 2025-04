"Es ist nicht einmal mehr Thema im Verein": Kylian Mbappé gibt Auskunft über seine Zukunft bei PSG

Laut Kylian Mbappé, Stürmerstar beim Erstligisten Paris Saint-Germain, ist seine ungewisse Zukunft kein Thema mehr beim Klub aus der französischen Hauptstadt. Zwischen den Zeilen kündigte der 25-Jährige an, dass er seine Entscheidung noch vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland bekanntgeben wird, die am 14. Juni beginnt.

In einem Gespräch mit Telefoot sagte Mbappé: "Die Leute werden über meine Situation Bescheid wissen. Ich werde beruhigt zur EM kommen. Ich bin bereits ruhig. Es ist nicht einmal mehr ein Thema im Verein, niemand redet mit mir darüber. Da gibt es keine Sorgen. Ich werde beruhigt und mit der Gewissheit zur EM gehen, Großes zu leisten."

Der Wechsel Mbappés zu Real, der vor zwei Jahren noch überraschend geplatzt war, nahm zuletzt immer mehr Gestalt an . Bei PSG wisse man bereits Bescheid, dass der Angreifer den Klub im Sommer mit auslaufendem Vertrag verlässt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Madrids Präsident Florentino Pérez soll seine Spieler indes laut Footmercato darüber informiert haben, dass Mbappé zur Spielzeit 2024/25 zur Mannschaft stößt.