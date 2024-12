"Es ist Krieg": Arsenal-Star Gabriel antwortet auf Provokation von ManCity-Stürmer Erling Haaland

Nach den Provokationen von Manchester Citys Stürmer Erling Haaland im Premier-League-Topspiel gegen den FC Arsenal hat Gunners-Verteidiger Gabriel das Wort ergriffen. Anstatt scharf zurückzuschießen, behielt der 26-Jährige jedoch die Fassung und spielte den Vorfall nach dem Spiel herunter.

Haaland war beim 2:2-Unentschieden am vergangenen Sonntag mit mehreren Sticheleien gegen die Arsenal-Spieler auffällig geworden. So warf er nach dem späten Ausgleichstreffer von John Stones zunächst Gabriel den Ball aus kurzer Distanz an den Kopf, nach Spielende legte er sich außerdem mit Gunners-Coach Mikel Arteta und Gabriel Jesus an.

"Das ist ganz normal. Sie waren glücklich, nachdem sie in der letzten Minute ein Tor erzielt hatten", erklärte Gabriel bei TNT Sports Brazil. "Sie haben zu Hause gespielt, also war es ihre Pflicht, das Spiel zu gewinnen. Aber unsere Mannschaft hat sich wirklich gut gewehrt. Es ist eine Schlacht, ein Krieg, da ist es normal, dass es im Fußball zu Provokationen kommt. Das gehört zum Spiel dazu. Jetzt ist es vorbei, und wir warten auf sie in unserem Stadion."

An die Haaland-Aussagen direkt nach Spielende könne er sich "gar nicht mehr erinnern".