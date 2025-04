Es hängt mit Toni Kroos zusammen! Real Madrid intensiviert angeblich Bemühungen um Transferziel des FC Bayern

Real Madrid hat sein Werben um Leverkusens Florian Wirtz intensiviert. Das hat auch mit Toni Kroos zu tun.

Die Konkurrenz für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München im Kampf um einen Transfer von Florian Wirtz vom deutschen Meister Bayer Leverkusen ist offenbar noch einmal größer geworden. Der ohne am deutschen Nationalspieler interessierte amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid soll sein Werben intensiviert haben.

Dies ist nach Informationen von ESPN der Fall und hängt damit zusammen, dass die Blancos sich im Sommer entschieden, keinen Ersatz für Toni Kroos (Karriereende) zu verpflichten. Real baute auf die Mittelfeldoptionen innerhalb des Kaders, soll nach dem durchwachsenen Start in die Saison aber nun sein Interesse an Wirtz verstärkt haben. Demnach wird der 21-Jährige genau beobachten um ihn im nächsten Sommer zu verpflichten.

In einem Mittelfeld mit Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Luka Modric und Dani Ceballos fehle Trainer Carlo Ancelotti ein dynamischer zentraler Spieler, heißt es in dem Bericht. Diese Sorge wurde laut ESPN von den Mitarbeitern des Klubs geäußert, weshalb sich das Interesse Madrids an Wirtz in den vergangenen Monaten verstärkt habe.