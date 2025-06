Leroy Sane wechselt zu Galatasaray - und bleibt vorerst dennoch noch bei Bayern. Vor der Klub-WM will er noch eine Sache richtigstellen.

In den USA wird Leroy Sane seine letzten Spiele für den FC Bayern München machen. Bis zum Auslaufen seines Vertrags am 30.6. sind das noch derer drei. Von da an wird er das Trikot von Galatasaray Istanbul tragen, weil eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister platzte. Diesbezüglich wollte der deutsche Nationalspieler aber noch eine Sache klarstellen.