"Es fehlen die Arturo Vidals": Ohnmacht und Ratlosigkeit beherrschen die Krise beim FC Schalke 04

Schalke 04 schlittert auch unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen immer tiefer in die Krise. Die Verantwortlichen sind ratlos.

Die ultimative Demütigung folgte nach dem Abpfiff. Als sich die Spieler von Schalke 04 vor die Nordkurve stellten, schlugen ihnen lautstarke Pfiffe und Beleidigungen entgegen. Noch bevor sich Ersatzkapitän Paul Seguin und Co. für den nächsten peinlichen Auftritt entschuldigen konnten, wurden sie von den Ultras wieder weggeschickt.

"Absolut scheiße" habe sich das angefühlt, gab Seguin zu: "Wir spielen nicht das, was Schalke 04 wert ist. Jeder der mal Fußball gespielt hat, will den Fans was anderes zeigen." Auch Kees van Wonderen bekam bei seiner misslungenen Heimpremiere in der 2. Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth (3:4) ein Gespür dafür, welch Wucht die Schalker Fans erzeugen können.

"Ich habe es jetzt auch bemerkt, wie heiß es sein kann, wie schwer es sein kann, wenn wir die Sachen nicht gut machen", sagte der neue Trainer. Es sei "ein Tag, an dem alles falsch gelaufen ist", gewesen. "Wir haben nicht gut genug verteidigt, waren ohnmächtig im Angriff", erklärte der Niederländer und konstatierte: "Es wird schwierig, uns da rauszuholen."