"Es betrifft aller Spieler": Mega-Ausverkauf? Der FC Everton hat die längste Streichliste der Welt!

Sechs Spieler hat der FC Everton in diesem Sommer bisher verpflichtet, sieben Profis verließen den Klub, darunter für rund 60 Millionen Euro Ablöse Mittelfeldstar Amadou Onana, der sich Ligarivale Aston Villa anschloss.

Everton, der Tabellen-15. der abgelaufenen Spielzeit in der Premier League, erwirtschaftete so laut transfermarkt.de ein Transferplus von etwas mehr als 33 Millionen Euro. So weit, so unspektakulär.

Doch rund um den FC Everton könnten in diesem Transfersommer noch sehr außergewöhnliche Dinge geschehen. Nicht nur, weil der Klub aus Liverpool an BVB-Youngster Yossoufa Moukoko interessiert sein soll.

Sondern wegen der Verkaufsliste des FC Everton. Die ist nämlich lang. Sehr lang sogar, umfasst sie doch nicht nur mit Innenverteidiger Jarrad Branthwaite (22) und Mittelstürmer Dominic Calvert-Lewin (27) zwei verbliebene absolute Top-Stars der Mannschaft, sondern sogar jeden einzelnen Spieler im Kader!

"Es geht nicht nur um die erwähnten Spieler, sondern um jeden Spieler", wird Evertons Coach Sean Dyche von verschiedenen englischen Medien zitiert. Wenn der Preis stimme, sei es nur sehr schwer für den Verein, die Spieler nicht gehen zu lassen.

"Es geht offensichtlich um ein größeres Bild in diesem Klub, denn wir müssen die Finanzen besser ausbalancieren", sagte Dyche. Wobei "besser ausbalancieren" recht britisch-vornehm ausgedrückt ist.